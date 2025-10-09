Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nesta: "Io non volevo andar via dalla Lazio. Ma il club rischiava di sparire"

Nesta: "Io non volevo andar via dalla Lazio. Ma il club rischiava di sparire"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:53Serie A
Simone Lorini

Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, ma anche allenatore, ha parlato così al podcast 'Passa dal BSMT', di Gianluca Gazzoli. Queste le sue dichiarazioni sull'addio alla Lazio: "Io non ci volevo andar via dalla Lazio. Io l'anno l'anno prima che mi hanno venduto al Milan, il Real Madrid mi ha chiamato. Io la vivevo così l'anno dopo stato costretto perché non prendevamo lo stipendio da 8 mesi, ma non solo i giocatori, tutti magazzinieri, tutti. C'era un casino nello spogliatoio che tu non hai idea e sapevo che dovevo andar via a fine anno perché già me l'avevano comunicato e in più avevo capito che non c'era più, cioè sennò fallivamo, c'era un problema. Perciò all'ultimo giorno di mercato, la Lazio cerca di monetizzare il più possibile col Milan e io però sapevo che dovevo andar via. Pensa, allora un po' di mesi prima c'era la Juve, ma io non ci volevo andare alla Juve, ti dico la verità. Poi dopo è saltata la Juve e dovevo andare all'Inter. Dopo il 5 maggio l'Inter è sparita per me, magari hanno fatto altre scelte, però nel 5 maggio quando l'Inter perde io ero di là. E non lo so, è saltata. Poi l'ultimo giorno di mercato capita al Milan. Al Milan non volevo andare perché per me l'Inter era la squadra che poi avrebbe vinto l'anno dopo perché ero sicuro. E invece vinciamo la Champions League il primo anno".

L'arrivo a Milano: "Io mi ricordo solo il primo giorno che arrivo a San Siro che c'era un amichevole che poi me presentavano prima della partita dell'amichevole a San Siro e c'è il capo tifoso del Milan che mi apre lo sportello. Ben arrivato a Milano. A Roma quando c'erano le contestazioni ci si metteva il casco quello da battaglia. Cioè anche lì sono rimasto un po' così. Ho detto questo è capo tifoso così educato, cioè è così bravo. I primi 6 mesi ho fatto schifo perché io non volevo stare qua, mi mancava tutto. Ma perché noi romani abbiamo questo difetto, noi siamo chiusi un po' mentalmente finché non usciamo fuori da Roma, noi vediamo solo che Roma è Roma. Poi sono stato a Milano 10 anni, 10 anni più belli della mia vita".

Sui compagni: "Qualcuno lo conoscevo che giocavano in nazionale, il Malda, Andrea, Pirlo, Rino. Però l'impatto è stato proprio l'allenamento. L'allenamento andavano più forte perché noi a Roma facevo allenamento, ma non era così forte. Quando sono arrivato lì la mia difficoltà è stata proprio adeguarmi a quel ritmo che m'ha dato, che mi hanno dato i compagni, neanche l'allenatore, cioè c'era Paolo andava a 200 e io sempre dietro, sempre dietro. Alla fine ho capito che se volevo star lì dovevo andare come loro. La grande difficoltà che ho avuto è quella, adeguarmi all'allenamento che mettevano giù tutti i giorni, la serietà, la competizione che mettevano ogni giorno a Milanello i miei compagni, perché erano folli".

L'arrivo di Thiago Silva: "Dopo che è andato via che Paolo, che ha smesso, io sono rimasto lì un po' vecchiotto ed è arrivato Thiago Silva, ma meno male che è arrivato Thiago Silva che mi ha fatto rubare altri 3 anni di contratto, perché senza Thiago io non riuscivo a correre. Lui metteva a posto le pecche che i miei 35-36 anni tiravano fuori. Perciò io ho aiutato Paolo, Paolo ha aiutato Baresi. Ognuno aiuta il vecchio, però impara dal vecchio e poi lo trasmette a quell'altro. È questo che è successo al Milan quando c'ero io, Baresi, poi Malda, poi l'ho fatto io, poi c'è stato Thiago e poi dopo ogni tanto si interrompono le cose finisce qui".

La finale di Champions contro la Juve: "Io preferivo giocare contro qualsiasi altra squadra, non contro un'italiana, perché se perdi contro il Real Madrid che te frega? Ma con la Juve, con l'Inter, con quella resta scritta lì, perciò non mi non mi piaceva, però è stata la mia prima finale di Champions League. Non dormivo. E' stata tosta prima della partita, è stata tostissima, poi dopo c'era queste due squadre favolose, forti, diverse. Noi forse un po' più di talento, loro più squadra più tosta. La Juve era tostissima a giocarci contro e poi sapeva vincere. Due squadre che sapevano vincere perché la Juve sapeva vincere, il Milan sapeva vincere".

Articoli correlati
Nesta: "Zeman mi ha messo a fare il centrale. Ho pensato fosse pazzo, ma mi ha cambiato... Nesta: "Zeman mi ha messo a fare il centrale. Ho pensato fosse pazzo, ma mi ha cambiato la vita"
Nesta: "La burocrazia ucciderà l'Italia. Gli stadi nuovi servono, i nostri fanno... Nesta: "La burocrazia ucciderà l'Italia. Gli stadi nuovi servono, i nostri fanno schifo"
Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"... Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"
Altre notizie Serie A
Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"... Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news... Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni" Esclusiva TMWMax Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la... Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà" Esclusiva TMWBeniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale Thauvin ha lasciato l'Udinese da uomo nuovo. E al Lens si è ripreso la Nazionale
El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il... El Kaddouri: "In Italia pochi come De Bruyne. Farà grandi cose quest’anno per il Napoli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Arnautovic è un colpo storico per il calcio serbo. Ma ha già fallito il primo obiettivo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.1 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.2 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.3 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.4 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.5 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.6 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Altre Notizie n.2 L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nesta: "Maldini può andare al PSG, ma sta a casa perché per lui è il Milan o niente"
Immagine news Serie A n.2 Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.3 Max Biaggi e la classifica della Roma: "Per ora non mi faccio troppe illusioni"
Immagine news Serie A n.4 Inter e Milan, ecco la holding per l'acquisto dell'area di San Siro
Immagine news Serie A n.5 Bennacer (e un altro ex Milan) al primo posto in Croazia. L'algerino si è preso la Dinamo Zagabria
Immagine news Serie A n.6 Beniamino Vignola: "Tudor scelta forzata della Juve, ma ha riportato umiltà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Liberali: "Nessun rimpianto per la fine dell'avventura al Milan"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tegola Bani in difesa: elongazione alla gamba sinistra. Rischia 1 mese di stop
Immagine news Serie B n.4 Spezia, in arrivo il patron Roberts. Sarà al Picco per la sfida contro il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si lavora ai rinnovi di Berti e Klinsmann. In agenda gli incontri coi procuratori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Bravo sul rinnovo di Odogwu: "Riconoscimento meritato per il lavoro fatto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, tegola Paganini a centrocampo: c'è una lesione al flessore della coscia
Immagine news Serie C n.3 Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Giacca: "Positività come parola d'ordine. Tabbiani troverà la soluzione"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, De Angelis: "Konaté rinnova. Sta dimostrando tutto il suo valore"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, arriva Alessio Luciani in difesa. Accordo fino a giugno 2026
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?