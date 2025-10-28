Rimini verso la cessione? D'Alesio: "Siamo tutti in attesa, noi pensiamo solo al campo"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia di Serie C tra Ravenna e Rimini, il tecnico Filippo D’Alesio presenta la gara che segnerà l’esordio dei biancorossi nella competizione, da detentori del titolo. Dopo l’inversione di campo, si giocherà al “Benelli” senza tifosi ospiti, un’assenza che pesa: “È un dispiacere, perché il bello del calcio è anche il tifo, lo stadio, le emozioni che ti lascia il confronto tra due tifoserie. Spero si possa tornare presto a vivere questi momenti, anche con le rivalità sane che fanno parte del gioco”.

Sotto il profilo tecnico, D’Alesio conferma ampio turnover: “Voglio dare spazio a chi finora ha giocato meno. Se non avessi fiducia in loro non lo farei, ma credo molto in questi ragazzi. Meritano di partire dall’inizio per quello che fanno in allenamento e per l’atteggiamento che mostrano ogni giorno”.

Assenti De Vitis (precauzione), Falasco, Gemello, Ferrarini (febbre) e Mattia Mini, reduce da un’operazione. Il tecnico precisa però che il focus resta sulla crescita collettiva: “Il Rimini tiene alla Coppa come tiene al campionato: non per la coppa in sé, ma per la mentalità. Dobbiamo avere sempre un atteggiamento vincente, in allenamento come in partita. È questo che costruisce la nostra identità”.

Sulle vicende societarie che coinvolgono il club, D’Alesio mantiene la calma: “Siamo tutti in attesa di novità ufficiali, ma non dobbiamo farci condizionare da ciò che non possiamo controllare. L’unica risposta possibile è sul campo”.

Infine, un pensiero ai sostenitori biancorossi: “A Campobasso erano tantissimi, e nonostante la distanza ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Li ringraziamo per gli sforzi che fanno, sono la nostra forza. Speriamo di poter creare insieme una sinergia sempre più forte, perché sono queste le cose che ti spingono a fare l’impresa”.