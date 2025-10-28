Serie A, la classifica aggiornata: Allegri a meno tre da Conte e alla portata dell'Inter

Doppio aggancio, ma solo momentaneo. Il pareggio maturato a Bergamo, con il risultato di 1-1, tra Atalanta e Milan, fa fare a entrambe le formazioni un piccolo passo in avanti in classifica, ma non quello che i due allenatori avrebbero voluto.

I rossoneri di Massimiliano Allegri, in particolare, agganciano la Roma a quota 18 punti, ma domani Gasperini - all’Olimpico con il Parma - può allungare nuovamente, e inoltre il Milan finisce a portata di aggancio dall’Inter. A sua volta l’Atalanta riprende il Como, ma con un turno in più sarà sicuramente agguantata o superata da almeno una tra Juventus e Udinese, che seguono la Dea in classifica.

La classifica aggiornata della Serie A.

1. Napoli - 21 punti (9 partite)

2. Roma - 18 (8)

3. Milan - 18 (9)

4. Inter - 15 (8)

5. Bologna - 14 (8)

6. Como - 13 (8)

7. Atalanta - 13 (9)

8. Juventus - 12 (8)

9. Udinese - 12 (8)

10. Lazio - 11 (8)

11. Cremonese - 11 (8)

12. Torino - 11 (8)

13. Sassuolo - 10 (8)

14. Cagliari - 9 (8)

15. Parma - 7 (8)

16. Lecce - 6 (9)

17. Verona - 5 (8)

18. Fiorentina - 4 (8)

19. Pisa - 4 (8)

20. Genoa - 3 (8)