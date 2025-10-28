Milan, Allegri: "Sbagliato tanto nel primo tempo. Leao? Tolto per un problema all'anca"

Il mister del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta pareggiata per 1-1 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

La serata più complicata?

"Abbiamo qualche infortunato, ma la squadra sta facendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci dopo il gol perché abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, poi anche meriti all'Atalanta. Nel secondo abbiamo avuto delle occasioni e fatte scelte sbagliate negli ultimi 30 metri, dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo. I ragazzi devono essere contenti di quanto fatto a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e domenica ci aspetta una grande gara".

Più occasioni nel secondo tempo.

"Abbiamo giocato meglio e loro non potevano tenere quella pressione. Bisogna migliorare la percentuale realizzativa e la precisione nei passaggi".

Ha tolto Leao per un problema fisico o per scelta tecnica?

"Ha avuto un problema sull'anca. A fine primo tempo non stava benissimo e, visto che non riusciva a scattare e servivano giocatori freschi, l'ho tolto".

Leao e Gimenez in dubbio per la Roma?

"Quella di Gimenez è una botta, Leao non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma ci dovrebbe essere anche Estupinan, in questi 10 giorni prima della sosta dobbiamo stringere i denti".

L'ingresso di Loftus-Cheek vi ha dato più soluzioni nel finale?

"Ha fatto 20 minuti straordinari, ma dovevamo fare gol sulle varie situazioni create e nel secondo tempo abbiamo subito solo un tiro. Gimenez deve stare tranquillo, lavora per la squadra e i gol arriveranno".