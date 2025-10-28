Frosinone, Alvini: "Vogliamo lavorare per costruire qualcosa e far divertire"

Il Frosinone stravince e convince. La squadra di Alvini si è infatti imposta sulla Virtus Entella con un netto 4-0 figlio delle reti di Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koustoupias, scacciando il momento negativo che li aveva visti guadagnare un solo punto in tre partite. Una vittoria roboante, dominando la sfida dal primo al novantesimo e dilagando nel finale complice anche il calo degli avversari e un portiere avversario non irresistibile. Nel postpartita il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara. Di seguito le sue parole:

«A Genova abbiamo fatto una grande partita, poi ci sta che la qualità di alcuni giocatori possa venire fuori. In queste 10 partite di campionato più 2 di Coppa Italia c’è un’idea, un’identità, una squadra giovane. La squadra ha sempre espresso una sua identità, sicuramente quando vinci partite come oggi c’è soddisfazione. Bene, però il campionato è lungo e serve continuare a lavorare per migliorare. La partita è stata complicata. Al di là del risultato, che è troppo pesante anche se meritato, ci sta che in tutte le partite di Serie B che l’Entella venga qui e ti crei l’occasione per passare in vantaggio. Questo è oggi il calcio che c’è in Serie B, merito alla squadra che l’ha condotta meglio rispetto ad altre partite. Abbiamo perso alcune situazioni in inserimento loro, 3-4 situazioni avremmo potuto farle meglio. Ma loro hanno due mezzeali che si buttano tantissimo, sono forti. Sono due giocatori molto fastidiosi e anche oggi l’hanno dimostrato. E lì possiamo far meglio. Ma la difficoltà della partita la sapevamo. La maturità sta anche che abbiamo fatto molto bene il secondo tempo. I 7 giocatori che sono fuori, 4 per trauma contusivo e 3 muscolari, li rivedremo tutti dopo la sosta. Andremo avanti fino alla sosta in questa situazione qui, poi dopo la sosta gradualmente possono ritornare tutti. Vediamo su Marchizza se riusciamo ad averlo per Modena, ma tutti dopo la sosta più o meno. Ma chi gioca mi dà garanzie per fare la partita, non mi interessa chi c’è fuori. La squadra è in equilibrio, consapevole dei miglioramenti e del percorso che deve fare. Le due sconfitte sono state prese troppo negativamente, possiamo tutti quanti fare un percorso di crescita per aiutare la squadra, che è la più giovane del campionato e c’è bisogno di accompagnarla anche se perdi partite importanti com’è accaduto con il Monza. Bisogna sempre fare analisi costruttive, vogliamo fare un percorso con equilibrio. Sono contentissimo di Raimondo, Zilli e Vergani. Stanno facendo un lavoro importante, li sto alternando e sono strafelice di quello che stanno facendo. Ci sono tanti miglioramenti da fare, per me stanno facendo cose importanti, ma sta a loro volersi migliorare, voler stupire, voler essere ambiziosi. Siamo contenti e va merito alla società che li ha pescati. Non c’era il pienone delle altre volte ma la curva ha spinto dal primo all’ultimo minuto e questo fa piacere. Sabato a Genova abbiamo sentito i nostri tifosi, questo aiuta la squadra a fare il suo percorso. Abbiamo le idee chiare, vogliamo far bene, lavorare, rispettare i 7 punti che il presidente mi ha detto quando sono arrivato. Vogliamo lavorare per costruire qualche cosa, c’è grande sintonia e vogliamo far bene cercando di far crescere i giovani che abbiamo. C’è molta sintonia e chiarezza. Poi il campionato è lungo e difficile, ma noi cerchiamo di dare il massimo per far divertire la gente».

Fonte: Alefrosinone.it