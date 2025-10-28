Milan, Gabbia: "Punto che non ci lascia felici. Se subiamo meno è merito di tutti"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta pareggiata per 1-1 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Un commento sulla partita e sulla prova della difesa?

"Dobbiamo analizzare la serata generale, nel primo tempo potevamo fare meglio sul piano tecnico. Nel secondo abbiamo sviluppato azioni migliori, che ci hanno permesso in fase offensiva di essere più pericolosi. La squadra è tutta insieme sia in fase offensiva che difensiva. Una partita che ci darà spunti e che non ci lascia felici. Abbiamo alzato l'asticella quest'anno, dobbiamo fare bene e cercheremo di migliorare per tornare a vincere".

La squadra ha un grande potenziale.

"Sicuramente, nei giocatori e nello staff. Abbiamo grande voglia di fare bene: non possiamo vincere sempre, ma dobbiamo sempre dare il 100%. Oggi meglio nel secondo tempo e dobbiamo lavorare per migliorare, per fare una grande annata. La gara di oggi ci lascia anche spunti positivi, per alcuni tratti è stata fatta bene".

Ci racconti il miglioramento della compattezza della squadra?

"C'è un grande lavoro del mister e dello staff, hanno sistemato diverse cose sul piano difensivo è c'è ancora da migliorare. Dobbiamo tornare a non subire gol, ma quando la squadra lavora tutta insieme c'è da fare i complimenti anche a centrocampisti e attaccanti. Se subiamo meno degli anni passati è merito di tutti".