L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale

Tra le prime otto squadre al mondo: la Nazionale femminile Under 17 supera con un rotondo 4-0 la Nigeria ai Mondiali di categoria e vola ai quarti di finale. Domani le Azzurrine conosceranno la loro prossima avversaria dalla sfida Paraguay-Messico, ma per stasera la mente è libera dai pensieri sulle prossime rivali, volando sulle ali dell’entusiasmo grazie a un successo che è il frutto della programmazione e di un gruppo di ragazze mature al punto giusto da capire i momenti della partita, senza mai farsi prendere dalla frenesia o dal nervosismo. Un risultato di grande spessore firmato dai sigilli di Copelli, Venturelli, Robino – eletta mvp del match – e Giudici, ma che è arrivato grazie al supporto fondamentale di tutte le interpreti azzurre.

A fine partita l’allenatrice chiama come al suo solito le ragazze e tutto lo staff in mezzo al campo, abbracciati, disegnando un cerchio. “Avete capito che siete tra le prime otto squadre al mondo?” chiede ironicamente alle sue ragazze. Che sorridono, mentre l’unica preoccupazione di questa serata è l’infortunio occorso a capitan Venturelli nel finale di gara, colpita fortuitamente al setto nasale.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Abbiamo cercato di prepararla al meglio possibile. Le ragazze hanno fatto un’altra grande prestazione; siamo felicissimi di quello che stanno dimostrando in campo e vogliamo continuare così, per arrivare il più lontano possibile nel torneo” sottolinea Schiavi a fine gara, commentando il match ai giornalisti presenti in zona mista.

ITALIA-NIGERIA 4-0 (1-0 p.t.)

ITALIA: Robbioni; Venturelli (40’st Pomati), Verrini, Bressan (46’st Terlizzi), Randazzo; Robino, Giudici, Guerzoni (27’st Bedini); Copelli (27’st Romanelli), Volpini, Galli (46’st Piccardi). A disp.: Sossai, Martinazzi, Bertero, Pomati, Piermarini, Iannaccone. All.: Schiavi

NIGERIA: Echefu; Shuaib (23’st Tijani), Adebayo, Ibrahim, Oduntan; Nwachukwu (23’st Olanrewaju), Rotimi; Terlumun, Yahaya, Moshood; Joseph. A disp.: Boniface, Opara, Rotimi, Sunday, Abubakar, Istifanus, Raji, Nkwocha. All.: Olowookere

Arbitra: Guazhambo (ECU). Assistenti: Segura (ECU) e Romero (ECU). IV Ufficiale: Diaz (DOM)

Reti: 45’pt Copelli, 13’st Venturelli, 18’st Robino, 44’st Giudici

Note: ammonite Venturelli, Rotimi, Bressan, Yahaya, Moshood. Recupero: 1’pt, 5’st

Calendario e risultati degli ottavi di finale

Martedì 28 ottobre

Brasile-Cina 3-0

USA-Paesi Bassi 1-1 (8-7 d.t.r.)

Corea del Nord-Marocco 6-1

Italia-Nigeria 4-0

Mercoledì 29 ottobre

Spagna-Francia, ore 16.30

Messico-Paraguay, ore 16.30

Canada-Zambia, ore 20

Giappone-Colombia, ore 20