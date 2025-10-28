Virtus Entella, Chiappella: "Bene nel primo tempo, ma il Frosinone ha meritato"

L'Entella cade rovinosamente al Benito Stirpe contro il Frosinone, che si impone per 4-0 grazie alle reti di Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koustoupias. Le partite in trasferta restano perciò una chimera per i liguri, che mancano l'appuntamento con la vittoria esterna in Serie B dal 2020 contro il Vicenza. Al termine della sfida il tecnico Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

«Abbiamo fatto un primo tempo giusto, dove abbiamo cercato di contrapporci in maniera più efficace possibile ad un Frosinone che in casa ha sempre fatto grandi prestazioni. In egual misura, siamo stati bravi a crearci quelle tre-quattro occasioni in cui il loro portiere ha fatto un'ottima parata e siamo mancati nell'ultima occasione. Il risultato ha poi concesso al Frosinone di avere maggiori spazi, palesando la differenza tecnica. Hanno sicuramente meritato, noi avremmo potuto fare qualcosa in più. La squadra comunque si allena in egual misura, ma quando vai a giocare in stadi importanti con squadre forti è normale che le difficoltà vengano amplificate. Alla squadra chiedo maggior consapevolezza, perché per fare punti in trasferta serve maggiore compattezza. Dobbiamo essere bravi anche a portare a casa i punti "soffrendo". C'è da portarsi a casa quanto di buono fatto nel primo tempo. Ci vuole ancora più compattezza e umiltà, dobbiamo salvarci e dobbiamo giocare con il giusto atteggiamento dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo dato maggiori possibilità al Frosinone di sfruttare le proprie individualità. La nostra bravura, però, deve essere quella di sacrificarci e tenere le gare più aperte. Il gol dell'1-0 ha alzato il livello di difficoltà, ma il secondo ci ha tolto proprio fiducia e questo non deve succedere».

Fonte: Tuttofrosinone.com