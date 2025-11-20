Palladino vede un'Atalanta già grande e da 3-4-2-1. Con Lookman e Maldini da rilanciare

Nelle scorse ore il mondo Atalanta ha potuto finalmente conoscere più da vicino il suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino, che si è presentato in conferenza stampa. Palladino ha avuto modo di toccare svariati aspetti della sua Dea, con tanta curiosità che si è posata soprattutto sull'utilizzo di alcuni singoli e su come proverà a ribaltare le sorti di una squadra partita decisamente sotto le aspettative: "Abbiamo poco tempo, ma dobbiamo ottenere il massimo: sono felice di aver trovato un gruppo con grandi valori tecnici e umani", ha detto fotografando il suo impatto con la nuova realtà. Per lui c'erano altre possibilità, ma ha scelto Bergamo: "Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi".

Tra coloro che spera di far rifiorire Palladino ci sono anche i centravanti, Krstovic e soprattutto Scamacca. Ma anche Ademola Lookman, che lui vede di nuovo fondamentale nell'economia della squadra atalantina: "Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà". Un discorso, quello del rilancio, che dovrebbe vedere coinvolto anche Daniel Maldini: "Credo molto in Daniel: lo conosco e sa cosa mi aspetto da lui. Io non guardo in faccia a nessuno, e la priorità è che la squadra dia il 100% indipendentemente da chi giocherà". In conclusione, ha negato di aver chiesto giocatori sul mercato e di essere già soddisfatto della qualità della rosa, che lui vede adatta per un 3-4-2-1.

In conclusione ha poi parlato anche l'amministratore delegato del club, Luca Percassi: "Quello che posso garantire è la grande attenzione di Palladino: il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via da Zingonia. Siamo tutti con lui per fare il bene dell'Atalanta: siamo tutti i compatti".