TMW Sandro Tovalieri: "Vlahovic il più forte 9 della Juve. Roma, dai tempo a Gasperini"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante Sandro Tovalieri ha parlato della situazione nel reparto avanzato della Juventus ed anche della Roma.

Spalletti cerca un riferimento nell'attacco della Juventus: alla fine sarà Vlahovic?

"Vlahovic secondo me è il giocatore più forte che abbia la Juventus in attacco. La sua assenza si è fatta sentire. Ho avuto sempre stima per lui, anche se alla Juve ha vissuto delle difficoltà. Un allenatore come Spalletti, che gioca molto in verticale, può essere importante per far segnare un attaccante come lui. Farà il suo in questo rush finale".

Per lo scudetto c'è ancora vita?

"Penso che dopo questo turno avremo un'idea precisa: l'Inter affronta l'Atalanta, il Milan fa visita alla Lazio. Se la situazione rimanesse almeno invariata con il distacco di 7 punti, una minima speranza ci sarebbe per il Milan. Ma non penso che l'Inter si farà sfuggire un altro scudetto come successo negli anni scorsi. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso molti punti contro le piccole, ma l'obiettivo era tornare in Champions".

La Roma ce la farà ad arrivare in Champions?

"Sta facendo un campionato straordinario, con qualche alto e basso. Il pareggio contro la Juventus ha rallentato la marcia: vincendo quella partita il distacco sui bianconeri sarebbe diventato importante. Però è lì, poi ha anche l'Europa League da giocare, con dispendio di energie e infortuni annessi. Con Gasperini c'è un nuovo corso, sta facendo buone cose. Poi certo, un conto è perdere con le big, un altro con le piccole: quei 4-5 punti in più lasciati per strada oggi farebbero la differenza. Ora c'è lo scontro diretto con il Como: se va male ti saltano tutti addosso".

A tal proposito: a Gasperini verrà dato il tempo necessario - e la fiducia - indipendentemente dal quarto posto, per rifare ciò che ha fatto a Bergamo?

"Ci vuole tempo, la proprietà è forte, cerca sempre di rinforzare la squadra. L'allenatore negli ultimi anni è stato fra i migliori, ha portato una mentalità diversa, una certa cultura. Indubbiamente serve qualche giocatore di qualità in più. L'assenza di Dybala per esempio pesa. Meno male che hanno trovato Malen: senza di lui i giallorossi avrebbero fatto più fatica".