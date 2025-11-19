Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale. Diversi i figli d'arte

Nella giornata di domani, presso il centro sportivo "Novarello Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello (NO), si terrà il raduno degli 88 ragazzi scelti per il consueto "Torneo di Natale". I migliori 2011 italiani si sfideranno dal 21 al 23 novembre in una serie di amichevoli, in vista del "Torneo di Sviluppo UEFA", previsto a fine anno in Inghilterra, dove avverrà la scrematura definitiva della nuova nazionale under 15.

Alcune particolarità. Si tratta della seconda partecipazione per il difensore Ismaele Abdoulaye Matteo, ora alla Juventus, e già convocato sotto età quando militava nel Lecce. Quest'anno vi sono cinque calciatori che eccezionalmente non hanno preso parte agli stage territoriali: si tratta dei romanisti Enzo Diofebo, Bruno Savarese ed Edoardo Terlizzi, del centrocampista Christian Vigil Hidalgo (Milan), e dell’attaccante in forza al Mainz, Luca Dellino.

Folta la schiera dei figli d'arte: si va dall'attaccante Luca Muzzi Moraes, figlio dell'ex portiere Artur, al portiere Edoardo Terlizzi, figlio di Christian, passando per Benito Pivotto, Alessandro Danieli, (nipote di Riccardo Fissore), Pedro Dos Santos, figlio dell'ex difensore Gleison, Diego Succi e Sean Luis Ebagua, figlio di Giulio Osarimen, fino ad Armando Floro Flores, attaccante della Fiorentina.

Infine arrivano a sei i giocatori selezionati in occasione del torneo 'Il calciatore dell'Evolution Programme" dello scorso maggio, direttamente da club dilettantistici: i difensori Alessandro Gennaro Esposito, di proprietà della Juventus; Christian D’Aiello del Genoa e Pierre Edouard Touadi del Sassuolo, oltre a Thomas Musollino attualmente al Lecce.

Completano il quadro Nicolas Bottan, centrocampista del Como e l'attaccante Enzo Diofebo, arrivato in estate alla Roma.

Portieri

Matteo Bondone (Genoa), Francesco Chiaracane (Palermo), Francesco Ghezzi (Atalanta), Tommaso Munarin (Venezia), Alessandro Posocco (Udinese), Enea

Puccioni (Empoli), Samuele Spanò (Inter), Edoardo Terlizzi (Roma)

Difensori

Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Andrea Bernasconi (Milan), Luca Bianchi (Cremonese), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Christian D’Aiello (Genoa), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Mattia Ferrarese (Bari), Alessandro Guidotti (Cesena), Andrea Iacomino (Lazio), Domenico Lanatà (Stoccarda), Filippo Giusto Liaci (Fiorentina), Paolo Lopreiato (Catanzaro), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Mirabella (Roma), Thomas Musollino (Lecce), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Elia Pistone (Fiorentina), Benito Pivotto (Bologna), Marco Rivieri (Empoli), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Pierre Edouard Touadi (Sassuolo)

Centrocampisti

Antonio Amico (Bologna), Nicolas Bottan (Como), Francesco Buondonno (Napoli), Mattia Castiglione (Palermo), Achille Cremonesi (Milan), Deni Duka (Juventus), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Daniele Geraci (Stoccarda), Alessandro Grigioni (Inter), Emiliano Interlandi (Lazio)*, Luca Lazzeri (Fiorentina), Gianmarco Menicagli (Empoli), Abdul Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Damiano Pastoressa (Bari), Samuel Prendi (Atalanta), Stefano Scerbo (Napoli), Diego Succi (Cesena), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Diego Vazzola (Parma), Christian Vigil Hidalgo (Milan)

Attaccanti

Alberto Bellei (Atalanta), Gian Maria Boga (Cesena), Manlio Carone (Atalanta), Lorenzo Cipressa (Lecce), Omar Cristiano (Empoli), Francesco De Caro (Palermo), Luca Dellino (Magonza), Enzo Diofebo (Roma), Massimo Falce (Albinoleffe), Francesco Fattoruso (Napoli), Armando Floro Flores (Fiorentina), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Manuel Marra (Lecce), Riccardo Martellini (Torino), Matteo Potito Mignemi (Fiorentina), Mattia Murru (Cagliari), Luca Muzzi Moraes (Benfica), Francesco Paesanti (Juventus), Nicolas Pellegrino (Lazio), Mattia Pica (Roma), Leonardo Rossini (Milan), Alessandro Vicchi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).

*il 19 novembre è stato convocato in sostituzione dell’indisponibile Marco Vaccarella (Juventus).