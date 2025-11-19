Da Javier Zanetti a Gianluca Mancini, ecco i vincitori del premio Beppe Viola

I riconoscimenti saranno consegnati lunedì al Coni

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Dal vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ai difensori di Roma e Lazio, Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli. Sono solo alcuni dei vincitori del 42° premio di cultura sportiva "Beppe Viola", presentato questa mattina nella sala Paolo Rossi della Figc, alla presenza del n.1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, del presidente AICS, Bruno Molea e dell'ideatore del premio, Raffaele Minichino. "Si valorizza la memoria di uomo straordinario, perché oggi ci manca tanto uno come Beppe Viola. Ci manca quell'ironia e il saper fermare il tempo per raccontare poesia e sensibilità del mondo dello sport", le parole di Gravina. Poi Molea: "Quarantadue anni di vita sono una storia importante.

Da qualche anno, poi, questo premio arriva in concomitanza con la giornata contro la violenza di genere perché un premio così importante deve dare segnali forti". Saranno premiati anche i giornalisti Alberto Rimedio ed Elisabetta Esposito, poi l'ex calciatore Sebastiano Nela, il presidente del Guidonia Mauro Fusano, il n.1 del Frosinone, Maurizio Stirpe, la moglie di Pietro Mennea, Manuela Olivieri, e la vicepresidente Coni, Diana Bianchedi. I riconoscimenti verranno consegnali lunedì 24 novembre alle ore 17 presso il Salone d'Onore del Coni. (ANSA).