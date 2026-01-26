Il Napoli e una classifica che si complica. Ora la sfida col Chelsea ha l'aspetto dell'ancora di salvezza

"Una domanda secondo me assurda in questo momento". Ha liquidato così in conferenza stampa il tecnico del Napoli Antonio Conte una considerazione riguardante le possibilità della sua squadra di essere ancora in corsa per lo Scudetto. L'amarezza per il pesante ko contro la Juventus è tangibile nelle espressioni del tecnico azzurro che adesso avrà il difficile compito di continuare ad andare a braccetto con un calendario intasato e con un'emergenza infortuni che non sembra finire.

Il ragionamento di Conte è poi proseguito: "Dalla barca non si scende perché mancano ancora 16 partite di campionato e ci sono ancora tanti obiettivi: la Champions League, l'Europa League, la Conference". Conte insomma è ancora sul pezzo, al netto delle difficoltà a cui sta andando incontro la sua squadra. Anche se la classifica oggi deve portare ad alcune riflessioni.

In Serie A il Napoli è ora al 4° posto, a pari merito con la Roma, a -4 dal Milan e con Juventus e Como che spingono da dietro. Con l'Inter, soprattutto, che è a +9 con 48 punti ancora a disposizione. Possibile che i nerazzurri frenino a tal punto da farsi riprendere, ovviamente. Ma ad oggi l'allungo dei ragazzi di Chivu, e vista anche la situazione del Napoli, sembra essere di quelli decisivi. E qua subentra la Champions League: mercoledì al Maradona arriverà il Chelsea, con McTominay e compagni attualmente al 25° posto, il primo fuori dal gruppo play off. Ecco, quella contro i Blues sembra essere già uno snodo decisivo per la stagione. Perché rientrare nelle 24 che avranno la possibilità di andare avanti oggi sembra essere una condizione necessaria. Per ridare entusiasmo al gruppo, ma pure per non rischiare di sentirsi già fuori da (quasi) tutto con ancora 5 mesi davanti da giocare.