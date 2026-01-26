Palladino dopo il poker dell'Atalanta al Parma: "Atteggiamento, mentalità e spirito"

Raffaele Palladino sta riportando l'Atalanta a lottare per le posizioni che valgono le coppe europee, dopo un periodo di difficoltà iniziali della Dea sotto la guida di Ivan Juric. I numeri stanno dando ragione all'operato del tecnico di Mugnano in quel di Bergamo, ieri contro il Parma è arrivata una rotonda vittoria per 4-0 che suona come una conferma e che porta i bergamaschi a quota 35 punti dopo 22 partite di campionato, a -5 dal Como sesto in classifica.

Mercoledì la Dea scenderà di nuovo in campo, per chiudere il proprio cammino in Champions League, sperando di strappare l'accesso diretto agli ottavi di finale con una vittoria sul campo della Royale Union Saint Gilloise e la necessità dei giusti incastri dagli altri incontri.

Intanto l'allenatore degli orobici Raffaele Palladino suona la carica per i suoi sul suo profilo Instagram, dopo il poker al Parma: "Atteggiamento giusto, mentalità e spirito di squadra. Insieme, Dea", ha scritto il tecnico sul suo profilo social.