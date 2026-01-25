Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma

Con la giornata di ieri, ha preso il via l'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha visto la Fiorentina scivolare fuori dalla zona di classifica che vale la qualificazione in Europa, dopo il ko subito in casa della Lazio; un turno, questo citato, che si concluderà poi domani, con la sfida che contrapporrà la Juventus al Parma.

Ma la domenica femminile ha preso il via con due lunch match, che non hanno cambiato la parte bassa della classifica, dove Genoa e Ternana hanno subito una nuova sconfitta, rispettivamente per mano di Roma e Milan; le rossenere hanno schiacciato le umbre con un secco 3-0, senza permettere loro di dare continuità al successo della scorsa settimana, mentre la capolista Roma ha vinto di misura, anche se tanto è bastato alle capitoline di Rossettini per allungare ancora.

Di seguito, il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocate

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Milan-Ternana Women 3-0

34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag

Genoa-Roma 0-1

45' Giugliano

Domenica 25 gennaio

Ore 15:00 - Como Women-Inter (diretta Raisport)

Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women

Lunedì 26 gennaio

Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 28*, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Milan 17*, Como Women 16, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7*, Ternana Women 7*

*una gara in più