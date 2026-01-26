Napoli, David Neres si è operato. La foto con la moglie dall'ospedale: "È andata bene"

“È andato tutto bene”. Via Instagram, David Neres aggiorna tutti, a partire dai tifosi del Napoli, sull’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nella mattinata di oggi: “Grazie a mia moglie - prosegue l’esterno offensivo brasiliano -, che non è solo mia moglie, ma anche il mio medico, fisioterapista e tanto altro”. Al suo fianco, sorridente, c’è infatti Kira Winona, giovane modella tedesca: la coppia ha anche una figlia, Hope, nata a luglio 2020.

Neres si è operato a Londra: lo scorso 4 gennaio, a Roma, l’ex Ajax aveva iniziato a sentire dolore alla caviglia sinistra. Dapprima non considerato così grave, quel fastidio si è poi rivelato la conseguenza di una lesione tendinea, che l’ha costretto appunto a sottoporsi a un’operazione.

I tempi di rientro saranno abbastanza lunghi: secondo le prime stime, 2-3 mesi prima di poter iniziare a lavorare sul campo. Se non è stagione finita, considerato che rientrerebbe nel migliore dei casi ad aprile inoltrato, poco ci manca.