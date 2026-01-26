L'incredibile statistica di Ekuban: mai neanche una sconfitta del Genoa quando segna

Il Genoa ieri ha vissuto un pomeriggio da ricordare, ribaltando per 3-2 il Bologna dopo essere andato sotto di due gol, anche grazie all'espulsione del portiere degli emiliani Skorupski ma anche e soprattutto con delle prodezze balistiche da parte dei tre realizzatori. Tra chi è andato a segno c'è anche l'attaccante Caleb Ekuban, che può vantare una statistica piuttosto incredibile, da 'amuleto' del Genoa.

Sì, perché Ekuban ha segnato 11 gol nelle 114 partite ufficiali giocate in maglia Genoa e ogni volta che l'attaccante classe 1994 il Grifone ha chiuso la partita imbattuto. E c'è di più, perché otto volte su undici il Genoa ha anche vinto, nei match in cui ha segnato il centravanti ghanese di nazionalità calcistica ma italianissimo di nascita, essendo di Villafranca di Verona. Nella corsa per raggiungere la salvezza, di fatto, De Rossi ha un'arma in più: quanto punti sulla scaramanzia non è dato a sapersi con certezza, ma in rosa ha un vero e proprio amuleto, uno capace di spezzare incantesimi solo gonfiando la rete.

Un po' come ha fatto ieri Ekuban, segnando il bel gol del momentaneo pareggio genoano con il Bologna, prima del gol del definitivo sorpasso firmato Messias. Al termine del match il talismano rossoblù era giustamente euforico. E ha detto: "Sono contento di aver portato punti, noi siamo questi e viviamo di emozioni, venendo trasportati da un tifo eccezionale che cerchiamo di ripagare nel migliore dei modi. Oggi è una giornata che si ricorda per tutta la stagione".

GLI 11 GOL DI EKUBAN CON IL GENOA

14/12/2021 [Coppa Italia] - Genoa vs Salernitana 1-0 (1 gol)

20/2/2022 [Serie A] - Venezia vs Genoa 1-1 (1 gol)

28/8/2022 [Serie B] - Pisa vs Genoa 0-1 (1 gol)

19/5/2023 [Serie B] - Genoa vs Bari 4-3 (1 gol)

22/12/2023 [Serie A] - Sassuolo vs Genoa 1-2 (1 gol)

28/01/2024 [Serie A] - Genoa vs Lecce 2-1 (1 gol)

7/4/2024 [Serie A] - Hellas Verona vs Lecce 1-2 (1 gol)

5/5/2024 [Serie A] - Milan vs Genoa 3-3 (1 gol)

28/12/2024 [Serie A] - Empoli vs Genoa 1-2 (1 gol)

15/9/2025 [Serie A] - Como vs Genoa 1-1 (1 gol)

25/1/2026 [Serie A] - Genoa vs Bologna 3-2 (1 gol)