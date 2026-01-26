TMW Renate, scatto per Fall. Sul giocatore c'era anche il Carabobo in Venezuela

Svincolato dopo l’esperienza al Milan Futuro nella scorsa stagione, 23 presenze in Serie C, l’attaccante centrale Mbarick Fall sarebbe vicino a un nuovo club in terza serie. Come raccolto dalla redazione di TMW il classe ‘97 sarebbe a un passo dall’accordo con il Renate con cui dovrebbe firmare già in giornata. Il club nerazzurro dunque darà una nuova occasione al senegalese che in Serie C ha vestito anche le maglie di San Giugiuliano City, Brindisi, e Giana Erminio (73 presenze e quattro reti in totale).

Nei giorni scorsi sul calciatore c’era stato un forte interessamento del Carabobo FC, club di massima divisione Venezuelana che partecipa alla Copa Libertadores, ma le parti non hanno trovato l’accordo per il suo trasferimento in Sud America. Dopo sei mesi da svincolato dunque Fall ripartirà dalla maglia nerazzurra dei brianzoli.