Monaco in crisi, tifosi in rivolta contro la proprietà: sarà protesta prima del match con la Juve

Il Monaco vive una crisi profonda, che va ben oltre i risultati sul campo. Nonostante un timido segnale di ripresa con la vittoria contro il Galatasaray in Champions League, i monegaschi continuano a naufragare in Ligue 1, avendo collezionato sette sconfitte negli ultimi otto incontri. La situazione è resa ancora più drammatica da un’infermeria strapiena di giocatori chiave - Hradecky, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara e Diatta - e da una squadra moralmente a terra.

La pesante sconfitta subita al Santiago Bernabéu (6-1), contro un Real Madrid comunque in difficoltà nelle ultime settimane, ha messo in luce le enormi lacune dei biancorossi: sei gol subiti per la prima volta nella storia del club in Europa, peggior k.o. continentale mai registrato e una media di 1,81 reti incassate a partita in stagione, record negativo da mezzo secolo. Sul piano tecnico, il tecnico Sébastien Pocognoli è sotto pressione: otto sconfitte nelle prime 18 partite di campionato evidenziano le difficoltà della squadra, incapace di reagire persino contro avversari abbordabili come il Le Havre (0-0). Il Monaco fatica a incidere in attacco, mostra fragilità mentale e sembra ormai lontano dalla lotta per il podio, con il rischio di scivolare verso la metà classifica.

Fuori dal campo, la contestazione cresce. Gli Ultras del club chiedono apertamente le dimissioni del direttore generale Thiago Scuro e denunciano una dirigenza scollegata dalla realtà e un proprietario assente, incapace di ridare identità e ambizione alla società. In una lettera aperta, hanno invitato i tifosi a mobilitarsi mercoledì 28 gennaio a Fontvieille, prima del match contro la Juventus, lanciando un messaggio chiaro: "Il Monaco appartiene a chi lo ama, non a chi lo abbandona".