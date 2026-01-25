Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Allungare in vetta alla classifica. E' l'obiettivo della Roma che all'ora di pranzo scenderà in campo a Genova contro il Genoa per aprire questa domenica della Serie A femminile. Le ragazze di Luca Rossettini guidato la graduatoria a +7 sul terzetto formato da Inter, Lazio e Fiorentina con le nerazzurre che però affronteranno alle 15 il Como Women. Di fronte ci saranno le rossoblù allenate da Sebastian De La Fuente che nell'ultimo turno di campionato hanno pareggiato in extremis a Firenze contro la Fiorentina.
Queste le formazioni ufficiali:
Genoa (4-2-3-1): Forcinella; Giles, Hilaj, Vigilucci, Curraj; Lie Eghdami, Cinotti; Acuti, Cuschieri, Söndergaard; Bahr.
Roma (4-3-3): Baldi; Thøgersen, Valdezate, Heatley, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Dragoni, Viens, Brennskag-Dorsin.
