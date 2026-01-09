Serie A, i migliori 5 difensori dopo 19 giornate: Kempf guastafeste fra Inter e Napoli
Inter e Napoli si dividono la scena nella classifica dei cinque migliori difensori di Serie A al termine del girone d'andata. Il comasco Kempf fa il guastafeste della situazione. Spicca come new entry Rrahmani. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.56 (17)
2. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.46 (13)
3. Marc Oliver Kempf (Como) 6.45 (10)
4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.41 (16)
5. Amir Rrahmani (Napoli) 6.32 (11)
SERIE A - 19ª GIORNATA
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - HELLAS VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA 1-1
28' Colombo (G), 90' + 2 Leao (M)
CLASSIFICA
1. Inter 42
2. Milan 39
3. Napoli 38
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33
7. Atalanta 28
8. Bologna 26
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18
16. Lecce 17
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Paz e Douvikas (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli)
20ª GIORNATA
COMO - BOLOGNA (10 gennaio, ore 15)
UDINESE - PISA (10 gennaio, ore 15)
ROMA - SASSUOLO (10 gennaio, ore 18)
ATALANTA - TORINO (10 gennaio, ore 20.45)
LECCE - PARMA (11 gennaio, ore 12.30)
FIORENTINA - MILAN (11 gennaio, ore 15)
HELLAS VERONA - LAZIO (11 gennaio, ore 18)
INTER - NAPOLI (11 gennaio, ore 20.45)
GENOA - CAGLIARI (12 gennaio, ore 18.30)
JUVENTUS - CREMONESE (12 gennaio, ore 20.45)
