Fiorentina, le prime parole di Brescianini: "Vanoli è carico. Spero di ripagare la fiducia del club"

Dopo l'ufficialità sono arrivate anche le prime parole di Marco Brescianini, che da oggi è diventato un nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le sue prime considerazioni: “Sto benissimo e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio piacevole con Mister Vanoli: l’ho trovato molto carico. Speriamo di far bene e di dare una svolta".

Cosa sente di poter dare da subito a questa Fiorentina?

“Ci metterò tutto me stesso, suderò la maglia fino all’ultimo. Sono in una società con una storia incredibile e spero di ripagare la fiducia. Non ho ancora parlato con i compagni, ma lo farò presto".

Qual è la posizione in cui si esprime meglio?

“Nasco come mezz’ala, ma negli ultimi anni ho giocato anche a due. Ovviamente preferisco essere più vicino alla porta, per inserirmi e segnare, ma dove il Mister mi dirà di mettermi darò sempre il massimo. Esterno sinistro? È un ruolo che ho fatto meno, anche se mi è capitato di giocarci. Nel calcio moderno i ruoli contano relativamente: l’importante è occupare al meglio gli spazi".

Quali sono i suoi obiettivi personali?

“A una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Ora il momento non è dei migliori, ma negli anni, anche grazie ai tifosi, ha sempre dimostrato di voler ambire a stare in alto. Secondo me ci sono buone prospettive per far bene, sia a livello personale che di squadra".