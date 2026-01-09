Milan, un sorriso per Allegri: Nkunku in gruppo e disponibile per Firenze
Seduta di scarico a Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il pareggio di ieri sera contro il Genoa nel posticipo della 19^ di Serie A. La buona notizia per il tecnico livornese riguarda il rientro in gruppo di Christopher Nkunku.
L'attaccante francese ha così superato il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare ai box per due settimane, saltando così tre partite con Verona, Cagliari e Genoa. L'ex Chelsea sarà così a disposizione per la sfida in casa della Fiorentina in programma domenica alle 15.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
