Juve Stabia, Abate: "Grandissimo primo tempo, poi ci siamo abbassati troppo"

Queste le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate dopo il pareggio interno delle vespe con la Carrarese: “Abbiamo fatto una gara completamente diversa rispetto a quella di Mantova. Grande primo tempo, li abbiamo messi veramente in difficoltà. Purtroppo però quando non chiudi la partita pur con 37 palloni nella loro area di rigore c’è sempre il pericolo dietro l’angolo. A livello mentale diamo la sensazione di voler portare a casa il risultato ma di non avere ancora quella lucidità nelle fasi cruciali del match, visto il periodo dovevamo interpretare la ripresa diversamente. Con l’Entella, con il Mantova e in altre situazioni abbiamo dimostrato che manca quel pizzico di veleno che fa la differenza, in questa categoria non puoi permetterti di giocare così poco palla. Non abbiamo subito chissà cosa, ma se ti accontenti rischi solo di complicarti la vita.

Arbitraggio? La gara l’avete vista, ognuno ha la propria idea. E’ un dato di fatto che il ritmo sia stato sempre spezzettato, diciamo che in questo momento non siamo nemmeno particolarmente fortunati. Io mi concentro sulla prestazione e sulle tante cose che dobbiamo migliorare. Tutti devono alzare il livello, come singoli e come collettivo; abbiamo abbassato il baricentro troppo presto senza dare l’idea di compattezza. Ho detto ai miei giocatori che la differenza tra i primi e i secondi 45 minuti è stata troppo netta. Prima della sosta avremo altre due gare, poi proveremo a recuperare al 100% sul piano psicofisico".