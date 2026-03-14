TMW
Milan, squadra arrivata a Roma: Modric e Leao i più acclamati dai tifosi presenti
TUTTO mercato WEB
Il Milan è arrivato a Roma per il ritiro in vista della sfida in programma nella capitale. All’arrivo della squadra in hotel, i rossoneri sono stati accolti da circa un centinaio di tifosi presenti per salutare giocatori e staff.
Tra i più acclamati ci sono stati Modric e Leao, mentre non sono mancati gli applausi anche per Estupiñan, protagonista nell’ultimo derby. Per quanto riguarda i convocati, non sarà della partita Gimenez. Assenti anche gli infortunati Loftus-Cheek e Gabbia, oltre allo squalificato Gabbia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile