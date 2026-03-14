Boga, ancora tu! Terzo gol consecutivo per l'ivoriano, Juventus avanti a Udine
TUTTO mercato WEB
Juventus in vantaggio a Udine con Jeremie Boga al 38'. Kelly pennella verso Yildiz che aggancia il pallone e si invola verso l'area inseguito da Zarraga. Il turco resiste al difensore e col sinistro mette il pallone in mezzo trovando Boga per il tap-in a porta vuota. Terzo gol consecutivo per l'ivoriano in questo campionato, l'acquisto invernale si sta rivelando azzeccatissimo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile