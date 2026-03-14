Boga, ancora tu! Terzo gol consecutivo per l'ivoriano, Juventus avanti a Udine

Juventus in vantaggio a Udine con Jeremie Boga al 38'. Kelly pennella verso Yildiz che aggancia il pallone e si invola verso l'area inseguito da Zarraga. Il turco resiste al difensore e col sinistro mette il pallone in mezzo trovando Boga per il tap-in a porta vuota. Terzo gol consecutivo per l'ivoriano in questo campionato, l'acquisto invernale si sta rivelando azzeccatissimo.