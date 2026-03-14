Napoli, Hojlund su De Bruyne: "Recupero fondamentale, per noi è importante"
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Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, Rasmus Hojlund ha commentato il match: "Sono contento di aver ritrovato il gol, ma la cosa più importante è sicuramente la vittoria. Giocare in una squadra con così tanto talento ti permette di crescere: mi interessa solo migliorare e ho solo belle parole per i compagni che mi spronano in campo. Il ritorno di De Bruyne? Per noi è fondamentale"
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