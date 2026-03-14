Bianco esalta il Monza dopo il 3-0 al Palermo: "Squadra pronta a tutto, Cutrone trascinatore"

Al termine della vittoria interna contro il Palermo, l’allenatore del Monza Paolo Bianco ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori nel corso della conferenza stampa post-partita all’U-Power Stadium.

“Questa squadra ha sempre dimostrato che, dopo un periodo di difficoltà come la sconfitta di La Spezia, ha sempre reagito. Sennò non saremmo a questo punto. Qualcuno diceva che avrebbe giocato in casa il Palermo, invece abbiamo giocato in casa noi: i nostri tifosi sono stati fantastici”, ha dichiarato Bianco.

Il tecnico ha poi guardato al prosieguo del campionato: “Questa vittoria non è determinante: mancano 8 partite, 24 punti a disposizione. All’andata eravamo noi lontani da loro: nella doppia sfida abbiamo dimostrato che, quando vogliamo, possiamo fare quello che vogliamo”. Sul doppio confronto con i rosanero, Bianco ha aggiunto: “Quando fai 6 gol contro il Palermo, la squadra che partiva per andare in Serie A, ha significato. Il doppio 3-0 lo ha dimostrato”.

Bianco ha elogiato i singoli: “Cutrone è schizzato! È bello perché trascina, la sua energia contagia. Bakoune sta facendo passi da gigante, può diventare titolare. Petagna è speciale, riservato ma con tanta personalità. Hernani l’ho tolto per non rischiare l’espulsione”.

Infine il tecnico ha parlato delle prossime sfide: “Dobbiamo confermare quanto di buono fatto andando a fare bene con la Reggiana. Il campo oggi non era per i giochisti, ma per fare le cose pratiche. In generale non dobbiamo snaturarci, perché il nostro gioco ci ha portato a questo punto”.