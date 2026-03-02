TMW
Milan, nessuna lesione ma per Bartesaghi c'è risentimento: derby a rischio
Arrivano aggiornamenti da casa Milan. Davide Bartesaghi, uscito dolorante dalla partita con la Cremonese, in cui pure è risultato decisivo, ha accusato un risentimento al flessore destro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il laterale hanno escluso lesioni, ma la sua presenza nel derby è comunqu a rischio. Proverà a recuperare, se non per l'Inter almeno per quella successiva con la Lazio.
Buone notizie invece per Santiago Gimenez, centravanti messicano da tempo ai box: la visita di controllo a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. L’attaccante nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
