TMW Milan, nessuna lesione ma per Bartesaghi c'è risentimento: derby a rischio

Arrivano aggiornamenti da casa Milan. Davide Bartesaghi, uscito dolorante dalla partita con la Cremonese, in cui pure è risultato decisivo, ha accusato un risentimento al flessore destro. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il laterale hanno escluso lesioni, ma la sua presenza nel derby è comunqu a rischio. Proverà a recuperare, se non per l'Inter almeno per quella successiva con la Lazio.

Buone notizie invece per Santiago Gimenez, centravanti messicano da tempo ai box: la visita di controllo a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. L’attaccante nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo.