© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:05Serie A
Dimitri Conti

Manca solamente l'annuncio ufficiale, ma le firme del caso sono state apposte per il rinnovo di contratto di Weston McKennie con la Juventus fino al 2030. Secondo le indiscrezioni che circolano, con il nuovo accordo il centrocampista americano vedrà riconosciuta la propria centralità con un aumento dello stipendio, che salirà dagli attuali 2,5 milioni di euro a stagione circa fino ad oltre 4 di base fissa, che potrebbero arrivare anche a 5 tramite le parti variabili dei bonus.

Arrivato alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020, McKennie in questi 5 anni di trascorso in bianconero (è stato mezza stagione in prestito al Leeds, nella seconda parte dell'annata 2022/23, facendo poi rientro a Torino) ha praticamente ricoperto ogni ruolo possibile nello scacchiere tattico della Vecchia Signora. In totale è sceso in campo per 220 partite tra le varie competizioni, 170 delle quali da titolare, con 26 gol segnati. Di media uno ogni 585 minuti.

Si può tranquillamente sostenere come, portiere e difensore centrale a parte, per il resto McKennie abbia ricoperto ogni ruolo possibile e immaginabile sul campo, per la Juventus. Lui che nasce centrocampista centrale, e lì infatti ci ha giocato più che da ogni altra parte, si è ritrovato ad agire quasi in ogni zolla, fino addirittura ad aver giocato da centravanti nell'ultima di Champions League contro il Galatasaray, nella quale ha pure segnato. Fuorché il difensore centrale, e ovviamente il portiere, McKennie per il resto ha giocato in ogni ruolo. A riprova, i dati:

TUTTI I RUOLI RICOPERTI DA MCKENNIE NELLA JUVENTUS
Centrocampista centrale: 108 partite
Esterno a destra: 42
Trequartista: 23
Esterno a sinistra: 17
Terzino sinistro: 7
Mediano: 4
Ala destra: 2
Terzino destro: 2
Seconda punta: 1
Centravanti: 1
* dati Transfermarkt

McKennie alla Juventus ha fatto davvero tutti i ruoli. Gliene mancano giusto due
