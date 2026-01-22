Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"

Gara di Coppa Italia Femminile per la Roma, che ha chiuso l'andata dei quarti di finale sullo 0-0 nel derby contro la Lazio, rimandando di fatto ogni verdetto al confronto di ritorno, che si giocherà tra una settimana.

Come si legge sui canali ufficiali del club giallorosso, questo il commento di mister Luca Rossettini al match: "Ci aspettavamo una partita difficile, con un bel tono agonistico e così è andata. Non sono deluso, penso che la squadra abbia dato una bella risposta. Abbiamo creato qualche occasione importante, ma purtroppo non abbiamo trovato la concretezza che speravamo, anche se abbiamo lottato su ogni pallone. Abbiamo rischiato poco: un paio di tiri da fuori, qualche situazione su calcio piazzato, come ci aspettavamo. Ho visto delle buone cose, ma dobbiamo alzare il livello, anche se stiamo già tirando la macchina a giri altissimi. Portiamo a casa un buon pareggio e ci andiamo a giocare la qualificazione a casa nostra".

E proprio sulla sfida che si giocherà al 'Tre Fontane': "Giochiamo davanti al nostro pubblico che ci dà sempre una marcia in più, che ci spinge, che ci trascina, che ama queste ragazze per quello che stanno dando e per quello che stanno facendo vedere in campo. Quindi tra una settimana arriviamo belli positivi. Prima però abbiamo una partita importante a Genova. Ricarichiamo le batterie e prepariamo quella".