Roma, Rossettini: "Esperienza che mi aiuterà in futuro. Scudetto? Non fa paura parlarne"

“Parlare di Scudetto non fa paura, ma non deve essere il nostro pensiero principale”. Il tecnico della Roma Luca Rossettini parla così in un’intervista al Corriere dello Sport della situazione in classifica che vede le giallorosse prime con sei punti di vantaggio sull’Inter a sette giornate dalla fine: “Abbiamo un marzo durissimo, due gare contro l’Inter in Coppa Italia, la Fiorentina, il derby e un Como Women che dà fastidio alle big. A fine mese avremo più chiara la situazione”.

Rossettini si sofferma poi sul suo sbarco nel calcio femminile dopo gli inizi nei settori giovanili del maschile spiegando che le strutture messe a disposizione dal club capitolini hanno facilitato il suo passaggio, mentre l’esperienza in Europa e la necessità di comunicare in inglese viste le tante straniere in rosa lo hanno fatto crescere: “Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale, ma credo che ciò che sto imparando mi aiuterà ovunque, anche in un eventuale prima squadra maschile”.

Rossettini parla anche di alcune calciatrici della rosa giallorossa: “Giugliano ha le qualità per cambiare la partita in ogni momento, non è un caso che sia stata la prima italiana nominata per il Pallone d’Oro. Inoltre ama la Roma e trasmette dei valori. Oladipo ha un’energia incredibile, potrebbe giocare sessanta partite di fila prendendo sempre sette in pagella, mentre con Dragoni mi piacerebbe continuare a lavorare perché sta migliorando nei tempi e nelle scelte”.