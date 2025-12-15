Inter, buone nuove per Chivu: sia Darmian che Calhanoglu andranno in Arabia

Archiviato il successo contro il Genoa, l'Inter si è già messa in moto per i preparativi in vista della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad. E in questo senso arrivano importanti novità, perché secondo quanto riferito da Sky Sport Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu si metteranno in volo con il resto della squadra di Chivu diretta in Arabia per disputare la semifinale contro il Bologna a Riad.

C'è grande cautela attorno a entrambi. Il laterale destro italiano rientra a disposizione dopo diverso tempo per uno stop muscolare. "È guarito, ma ancora non è pronto", ha detto il tecnico nerazzurro, a dimostrazione della necessità di una forma ancora da ritrovare appieno per tornare in campo. Non sono mancate le parole dedicata alla Supercoppa nella stessa intervista: "Noi continueremo a lavorare, è una competizione importante che vogliamo onorare. Faremo del nostro meglio perché vogliamo vincere un trofeo".

Quanto al centrocampista turco, c'era stata un po' di apprensione dopo il super match contro il Liverpool, con Calhanoglu uscito anzitempo per un problema all'adduttore ma dai seguenti esami non è stata rilevata alcuna lesione. Detto, però, che il giocatore di 31 anni ancora non si è allenato perché dalle parti di Appiano Gentile non si vuole rischiare niente.