Panathinaikos-Roma 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Panathinaikos (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Palmer-Brown, Touba (28’ st Skarlatidis); Katris, Siopis (14’ st Renato Sanches), Bakasetas, Kyriakopoulos; Taborda (48’ st Terzis), Zaroury; Pantovic.. A disp.: Kotsaris, Gitonas, Vyntra, Kaloskamis. All.: Benitez
Roma (3-5-1-1): Gollini; Ghilardi, Mancini, Ziolkowski; Celik (19’ st Rensch), Pisilli, Cristante (19’ st Wesley), El Aynaoui, Tsimikas (43’ st Angelino); Pellegrini (22’ st Della Rocca); Soulé (1’ st Ndicka). A disp.: Svilar, De Marzi, Dybala. All.: Gasperini
Arbitro: Munuera (Spagna).
Marcatori: 58’ Taborda (P), 80’ Ziolkowski (R)
Ammoniti: Siopis (P), Ghilardi (R), Pisilli (R)
Espulsi: 15’ Mancini (R)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
