Bologna, Orsolini: "Se nel primo tempo stavamo 6-0 nessuno avrebbe detto nulla"

Il Bologna vince contro il Maccabi Tel Aviv, saranno playoff in Europa League. Un gol, un altro annullato, per Riccardo Orsolini che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di questa sera: "Dispiace perché l'avevamo assaporata la possibilità di andare direttamente agli ottavi, c'è però grande soddisfazioni di essere arrivati tra le prime dieci. Non era scontato, era un obiettivo da inizio stagione. Siamo comunque contenti per la società e per i tifosi".

Come si torna a casa dopo questa vittoria?

"Si torna a casa consapevoli dopo una grande partita, non ci hanno regalato niente e quando vuole è una squadra che gioca a calcio. Se nel primo tempo stavamo 6-0 non diceva niente nessuno, ad inizio ripresa ho fatto subito gol".