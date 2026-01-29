Bologna, la luce Europea: i rossoblù di Italiano tornano alla vittoria, è solo la seconda nel 2026
L’Europa non è più terra amara per il Bologna, anche se i rossoblù non hanno centrato la complicata qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Se un anno fa, di questi tempi, la squadra di Vincenzo Italiano faceva i conti con l’eliminazione dalla Champions League al termine della League Phase, il 3-0 ai danni del Maccabi Tel Aviv rappresenta un raggio di sole, in un periodo non proprio semplice.
Con la vittoria di questa sera, infatti, gli emiliani ritrovano il successo a distanza di due settimane dall’ultima, registrata il 15 gennaio in Serie A con il Verona, nel recupero della 16ª giornata di campionato. Non così lontana, ma è emblematico che quella ottenuta a Novi Sad sia solo la seconda gara vinta dalla squadra di Italiano nel 2026, iniziato con diverse difficoltà.
Adesso, attesa per il sorteggio e per il percorso europeo. Dopo essersi tolto la storica soddisfazione di aver vinto la Coppa Italia, il tecnico nato a Karlruhe può inseguire il sogno di un trionfo europeo, trascinato sulle ali delle giocate dei suoi fantasisti: Orsolini, Rowe, Bernardeschi. Ma c’è da fare un passo alla volta, e magari trovare la svolta anche nelle prossime partite di campionato.
