TMW Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"

Nel corso di un evento a Fossano organizzato dalla Balocco, sponsor della Juventus, ha parlato la capitana della formazione Women delle bianconere Martina Rosucci che si è concentrata sul big match contro la capolista Roma in programma nel fine settimana: “Le ragazze che erano impegnate con le nazionali sono tornate ieri e oggi abbiamo svolto il primo allenamento tutte insieme, c’è molta energie e ci mancano 17 giorni alla pausa e abbiamo cinque partite importantissime che saranno decisive. C’è energia”.

Spazio poi alla Champions League e all'ottimo cammino della formazione piemontese: "Stiamo facendo un percorso incredibile, siamo consapevoli delle nostre qualità e certi risultati ci danno fiducia. Lo dimostra il fatto che dopo il 3-3 contro il Lione eravamo rammaricate, però manca ancora qualcosa, vogliamo qualificarci e faremo di tutto per farlo".

Rosucci si sofferma poi sul nuovo ruolo di capitana che riveste da quest'anno in bianconero: "Non ci sono differenze, sono qui da nove anni e penso di essere sempre stata una giocatrice rappresentativa anche perché sono di Torino e sono juventina. Sono qui dal giorno uno e credo di portarmi addosso i valori della società. Con o senza la fascia al braccio non cambia nulla, sono sempre la stessa Martina che cerca di aiutare le proprie compagne come sempre”.

Infine la centrocampista volge lo sguardo alla sfida di Champions che si giocherà all'Allianz Stadium auspicando il pienone: "Giocheremo contro il Manchester United che sarà una gara di cartello e importantissima per noi, devo dire che sarebbe molto bello vedere tanta gente sugli spalti. Sarebbe bello che i torinesi e non solo rispondessero presente a u n impegno così importante, europeo. Spero che nonostante il freddo possano esserci tante persone”.