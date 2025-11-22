Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"

Ha preso il via quest'oggi la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, con la Roma che scenderà in campo domani, in quel di Seregno contro il Como Women. Sfida decisamente impegnativa, considerando che i punti di distanza tra le due compagini sono tre, e le lariane potrebbe acciuffare le giallorosse in vetta in caso di vittoria.

Ai canali ufficiali del club capitolino, queste le parole del tecnico Luca Rossettini: "Arriviamo al match deluse per il risultato della trasferta di Champions, ma con grande voglia di riscatto e consapevoli che è l'ultima partita di questo ciclo, e anche una grande occasione per arrivare alla sosta delle nazionali al primo posto. Quindi con questa consapevolezza, e con la rabbia di chi non ha raccolto quanto meritava, cercheremo di vincere una partita importante come quella che ci aspetta".

Il mister non si sbilancia però sull'undici titolare: "Le formazioni di ogni partita tengono conto di tutti gli aspetti quindi minutaggi, recuperi e piccoli acciacchi. Anche in questo match, valuteremo tutto e come abbiamo sempre fatto cercheremo di mettere la miglior formazione possibile per vincere la partita. Tenendo conto anche dei cambi che spesso ci hanno dato una marcia in più a gara in corso per poter raggiungere il risultato sperato. Il Como Women è secondo in classifica, viaggia sulle ali dell’entusiasmo".

Conclude: "Loro sono una squadra forte che mi ha impressionato molto quest'estate in pre campionato. È fisica, tecnica, con una chiara idea di gioco, ha un allenatore pragmatico che sa perfettamente cosa vuole e ha dato un'identità precisa alla squadra. Penso che sarà una partita difficile per noi, sotto diversi aspetti, però avremo le nostre opportunità e cercheremo di giocarcele fino all'ultimo minuto".