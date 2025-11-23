Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"

Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Claudia Marrone
Oggi alle 17:19Calcio femminile
Claudia Marrone

"Una vittoria importantissima per noi, contro un'ottima squadra che aveva dimostrato il suo valore già in precampionato quando l'avevamo incontrata": ai canali ufficiali del club, esordisce così il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini, che ha commentato la vittoria sul Como Women, nel match che valeva la vetta della classifica di Serie A Women.

Il trainer prosegue poi: "Era una gara che temevamo, e alle ragazze avevo chiesto tecnica, cuore e anche un po' di malizia: hanno fatto un partita importante. Ancora una volta purtroppo, però, arriviamo negli ultimi 16 metri e non siamo ciniche come dovremmo essere: abbiamo sofferto, ma abbiamo portato a casa il risultato e questo è quello che conta. Son comunque cose fisiologiche, che fanno parte della crescita di questa squadra. Andiamo avanti, cercando di affrontarle tutte e vediamo poi dove siamo per capire cosa possiamo dire veramente in questo campionato".

Non manca pio una nota polemica sull'FVS: "Iniziamo a domandarci a cosa serva questo strumento se poi la decisioni non cambiano nemmeno quando le situazioni sono eclatanti: tre partite fondamentali per il nostro campionato contro tre ottime squadre e tre possibili rigori che poi, quando li vai a rivedere, sono sacrosanti. Ancora siamo qua a chiederci a cosa serve questo strumento se non c'è la possibilità che la decisione venga cambiata. Ma andiamo oltre. La cosa più importante e bella è l'abbraccio finale di tutte le ragazze e il fatto che sentano la responsabilità di giocare per chi è fuori e sta soffrendo. È un gruppo coeso, unito che ci dà soddisfazione".

