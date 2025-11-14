Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:04Calcio femminile
Tommaso Maschio
fonte figc.it

Il cammino delle Azzurre verso la decima edizione della Coppa del Mondo inizierà con gli impegni casalinghi con Svezia e Danimarca, già affrontate nel girone dell’ultima edizione della Nations League. Dopo il sorteggio effettuato lo scorso 4 novembre a Nyon, oggi la UEFA ha ufficializzato il calendario delle qualificazioni mondiali.

Il 2026 dell’Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A, partirà dunque con un doppio esame scandinavo: subito i test sulla carta più impegnativi con la terza e la quattordicesima forza del Ranking FIFA (le Azzurre sono dodicesime), in programma martedì 3 e sabato 7 marzo. La rincorsa alla fase finale del torneo iridato proseguirà poi nella finestra di aprile con le trasferte in Serbia e Danimarca. Il 9 giugno l’ultima gara del girone in casa della Svezia, preceduta quattro giorni prima dal secondo confronto con la selezione serba, trentacinquesima nel Ranking.

Per ottenere il pass diretto per il Mondiale, che si disputerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027 in Brasile, la squadra di Andrea Soncin dovrà chiudere il girone al primo posto, in caso contrario sarà necessario passare dalle insidie dello spareggio, articolato in due turni da giocarsi a ottobre e novembre/dicembre 2026.

LE AVVERSARIE. La Svezia è reduce dal deludente risultato a EURO 2025, dove non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale, e dal doppio ko contro la Spagna nelle semifinali di Nations League. Sarà la quinta sfida con le gialloblù, con l’Italia che dopo due pareggi e due ko punta a fare bottino pieno per centrare il quinto successo della storia con le svedesi, uscite vincitrici da 16 dei 28 confronti. Negativo anche lo score dei precedenti con la Danimarca (14ª forza del Ranking), battuta cinque volte in 19 match, con Girelli e compagne che ad aprile hanno conquistato la prima vittoria in casa delle rivali, imponendosi con un perentorio 3-0. Italia-Serbia è invece quasi una novità assoluta, dal momento che le due Nazionali si sono affrontate solo una volta nel lontano 2003, in una gara di qualificazione all’Europeo dell’anno successivo vinta 8-0 dalla Azzurre.

I GRUPPI DELLA LEGA A
Gruppo 1: Svezia, ITALIA, Danimarca, Serbia
Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d’Irlanda
Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina
Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 1
Martedì 3 marzo: Danimarca-Serbia, ITALIA-Svezia
Sabato 7 marzo: ITALIA-Danimarca, Serbia-Svezia
Martedì 14 aprile: Serbia-ITALIA, Svezia-Danimarca
Sabato 18 aprile: Danimarca-ITALIA, Svezia-Serbia
Venerdì 5 giugno: Danimarca-Svezia, ITALIA-Serbia
Martedì 9 giugno: Serbia-Danimarca, Svezia-ITALIA

di Lorenzo Di Benedetto
