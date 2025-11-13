Palacios out, ma Frattesi? -50 al mercato di gennaio, cosa serve all’Inter

Prima della classe insieme alla Roma, l’Inter non dovrebbe essere una grande protagonista del prossimo mercato invernale. Nelle ultime stagioni, del resto, molto raramente i nerazzurri hanno fatto ricorso alla campagna acquisti invernale che in questa stagione prenderà il via dal 2 gennaio 2026 - esattamente tra 50 giorni - per poi concludersi il 2 febbraio alle 20.

Le priorità, in viale della Liberazione, dovrebbero riguardare alcuni movimenti in uscita. Su tutti, quello di Tomas Palacios: il difensore argentino, rientrato dal prestito al Monza, non ha trovato spazio nelle scelte di Cristian Chivu e al momento è anche infortunato. Ha mercato tra Centro e Sud America, ma preferirebbe tornare all’Independiente Rivadavia, che ad agosto 2024 ha incassato poco meno di 7 milioni di euro dall’Inter per la sua cessione.

Le altre operazioni dipendono da eventuali sviluppi. C’è da capire, soprattutto, se non tornerà il mal di pancia a Davide Frattesi, che nel passaggio da Inzaghi a Chivu è rimasto ai margini della formazione titolare. Nel caso, ai nerazzurri servirebbe un sostituto almeno a livello numerico, detto che in rosa c’è un pari ruolo come Andy Diouf - difficile immaginare un prestito a sei mesi dal suo ingaggio - che finora è stato impiegato con il contagocce. Per Frattesi c’è comunque la fila: un film già visto l’anno scorso, ma quest’anno i tempi potrebbero essere maturi.

Attenzione, sempre in entrata, alle valutazioni sulla difesa: tra Acerbi, De Vrij e Darmian l’età media è decisamente alta. Un rinforzo è sicuramente in programma nel lungo periodo - piace Joel Ordonez del Bruges, ma non è l’unico -, se ci fossero le condizioni non sarebbe da escludere già a gennaio. Considerando, per esempio, che con il club belga l’Inter dovrà parlare anche di con cui si dovrà discutere per Aleksandar Stankovic, che i nerazzurri possono riportare a San Siro grazie alla ricompra.