I convocati di Gattuso per la Moldova. Oggi Suzuki va sotto i ferri: le top news delle 13

Brutto infortunio per Zion Suzuki dopo la sfida contro il Milan. Il portiere del Parma si è infortunato alla mano e gli esami strumentali hanno riportato una "frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide". L'estremo difensore giapponese è rientrato in patria dove oggi si farà operare. Con ogni probabilità l'assenza dai campi sarà lunga e mister Cuesta dovrà fare a meno del suo titolare per gran parte della stagione in corso. Una tegola che non ci voleva in un campionato così delicato come la Serie A e un obiettivo, quello della salvezza, da raggiungere. Ma ora come si muoverà il Parma? Sicuramente tornerà sul mercato a gennaio per cercare un sostituto.

Repubblica torna sulla vicenda che riguarda Antonio Conte e alla sua assemza alla ripresa degli allenamenti del Napoli, tornato in campo ieri pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. Al suo posto hanno assunto il comando il vice Cristian Stellini e Gabriele Oriali, costretti a gestire anche gli inevitabili imbarazzi provocati da un'assenza inattesa e per certi versi sconcertante. Il leader azzurro non s’è fatto vedere e il club è dovuto correre ai ripari con un comunicato tardivo, quando la notizia della illustre defezione era ormai trapelata: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre". Secondo il quotidiano, questo è nemmeno il primo pit-stop, visto che una routine simile aveva caratterizzato le precedenti soste del campionato.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato stamane la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Moldova, gara valida per il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Si accomoderanno in tribuna il portiere Elia Caprile, fresco di prima convocazione in Nazionale, oltre a Riccardo Calafiori e Nicolò Barella. Il centrale dell'Arsenal fin qui ha svolto differenziato e da lunedì è al lavoro per essere in campo domenica contro la Norvegia. Il centrocampista dell'Inter è invece squalificato.

I CONVOCATI

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti -, Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).