TMW Rinforzo in difesa per il Bra: contratto biennale all'ex Messina Damiano Lia

Nuovo acquisto per il Bra, che - come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com - va a rinforzare la corsia mancina con il difensore Damiano Lia, lo scorso anno tra i protagonisti dell'ACR Messina, che ha lottato fino all'ultimo per la salvezza con una società disastrata alle spalle. Il giocatore, rimasto svincolato, si era accasato alla Sarnese, in Serie D, ma adesso anche grazie alla risoluzione del contratto possibile con l'articolo 117bis delle NOIF, tornerà tra i pro, appunto chiudendo anticipatamente la sua avventura con il club di appartenenza e firmando con i piemontesi, un contratto biennale.

Il classe 1997 avrà quindi l'arduo compito di trascinare gli stessi, da nei promossi, alla salvezza, che è l'obiettivo primario del club giallorosso: la classifica al momento non sta sorridendo agli stessi, ma il campionato è ancora lungo. Si giocherà nel weekend ormai imminente la 14ª giornata, che vedrà il Bra alle prese con una sfida tutt'altro che semplice: farà infatti visita all'Arezzo, ora secondo in classifica ma smanioso di riprendersi la vetta del Girone B, scippatagli dal Ravenna.

E adesso, a completezza di informazioni, ricordiamo la graduatoria di suddetto raggruppamento:

Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Ternana 20, Forlì 20, Pineto 19, Gubbio 18, Vis Pesaro 17, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti