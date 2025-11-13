Partite di campionato all'estero? Akanji: "Non mi piace l'idea, viaggiamo già molto"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa la notizia della possibilità che vengano spostate all'estero le partite di campionato: "Non mi piace. Viaggiamo già molto. Non so esattamente dove si giocheranno queste partite, ma in Serie A si sta discutendo la possibilità di disputare una gara in Australia (Milan-Como, ndr). Sarebbe un viaggio enorme, poi c'è il jet lag. Purtroppo, non posso prendere una decisione".

Come si trova all'Inter?

"Mi sento molto bene. La parte più difficile dell'ambientamento è sistemare tutto per i bambini, ci siamo ambientati bene. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma sta andando bene. Il calcio italiano è un po' diverso da quello inglese, mi sono ambientato molto bene in squadra, il che è più facile quando si gioca molto. La squadra mi ha accolto calorosamente. Le cose stanno andando bene, ora siamo in testa alla classifica e vogliamo rimanerci".

