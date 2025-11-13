Rimini, la telenovela continua: le quote non si sbloccano. E il Comune vuole vederci chiaro

Prosegue lo stallo sulla cessione del Rimini. A giorni di distanza dall’annuncio di Nicola Di Matteo, l’ex presidente Alfredo Rota non avrebbe ancora ricevuto l’intero importo superiore ai duecentomila euro necessario a estinguere il debito e a sbloccare le quote sotto sequestro. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, al momento risulterebbe effettuato solo uno dei due bonifici in programma del secondo, invece, non vi sarebbe traccia.

Nel frattempo il Comune ha intensificato l’attenzione sul dossier. Dopo l’intervento del sindaco Jamil Sadegholvaad, Palazzo Garampi ha avviato ulteriori verifiche chiedendo alle autorità competenti documentazione aggiornata sulla situazione finanziaria e patrimoniale delle parti coinvolte. L’obiettivo è accertare in modo definitivo lo stato della trattativa, che riguarda non soltanto il club ma l’intera comunità sportiva cittadina.

Nessun commento, per ora, da Giusy Anna Scarcella e dallo stesso Di Matteo dopo la firma del preliminare. La squadra continua a lavorare in vista dell’impegno interno di sabato con l’Ascoli, ma il clima attorno all’ambiente appare sempre più appesantito, con segnali di crescente distacco anche tra i tifosi più affezionati.