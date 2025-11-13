Ufficiale Carpi, Ceccotti rinnova fino al 2027: "Emozione unica, voglio mantenere umiltà e fame"

Rinnovo per la difesa del Carpi: il club ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Tommaso Ceccotti Il laterale classe 2005, con all’attivo 59 presenze in biancorosso, si appresta a proseguire la sua avventura con la maglia del Carpi, dopo aver sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2027.

Le parole di Ceccotti: "Aver rinnovato col Carpi per me è un’emozione unica - si legge sul sito ufficiale della società -. Sono felice e motivato a fare sempre meglio. La fiducia che Presidente, Direttori e Società hanno riposto in me sono stati determinanti, insieme all’ambiente e alla Città, per questo prolungamento. Per quanto riguarda questa stagione, vogliamo proseguire sull’onda di come abbiamo iniziato.

Spero di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. A livello personale, voglio mantenere la stessa umiltà e fame che stanno contraddistinguendo quest’avvio di campionato".