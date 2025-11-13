Verre dice addio al Palermo e forse al calcio. Per 'Gazzetta' potrebbe ritirarsi

Manca solo il comunicato ufficiale, ma Valerio Verre non è più un giocatore del Palermo a cui era legato fino al 2027. Il centrocampista infatti ha trovato l’accordo per risolvere il contratto ed essere così libero di accasarsi altrove dopo non essere mai sceso in campo in questa stagione.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport al momento sul classe ‘94 non ci sarebbero squadre interessate in questo momento e questo potrebbe portare il giocatore a prendere una decisione clamorosa come quella del ritiro dal calcio giocato.

Una notizia, che se confermata, avrebbe appunto del sorprendente vista l’età del calciatore e le sue qualità, senza considerare che negli ultimi due anni ha giocato molto come dimostrano le 25 presenze , con un gol, con la Sampdoria nel 2023/24 e le 28, con due gol, nella passata stagione al Palermo.