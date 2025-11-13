Pjanic fa visita alla Juventus: Spalletti e Chiellini gli regalano la "sua" maglia numero 5

Ospite d'eccezione quest'oggi allo Juventus Training Center. Come testimoniato dalle foto pubblicate sul proprio profilo X dai bianconeri, Miralem Pjanic è passato a trovare la sua vecchia squadra e non ha perso occasione per scattare delle foto insieme a Luciano Spalletti, suo ex allenatore alla Roma, e Giorgio Chiellini, ex compagno proprio nella sua avventura torinese, che gli hanno regalato la "sua" maglia numero 5. Oggi i due ricoprono rispettivamente i ruoli di tecnico e Director of Football Strategy della Vecchia Signora.

Intanto alla Continassa la Juventus prepara il rientro in campo contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Una partita da sempre sentitissima, soprattutto da parte dei sostenitori viola, che quindi vorranno una risposta da parte della squadra dopo un periodo di crisi che sembra essere infinito. Da capire se Paolo Vanoli sarà riuscito a incidere come spera durante la sosta, nella quale non avrà a disposizione i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.