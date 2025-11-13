Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve

Frank Zambo Anguissa rischia di aver già concluso il suo 2025 con il Napoli. Il centrocampista camerunese oggi si sottoporrà a risonanza magnetica, ma dalla Federcalcio del suo Paese hanno fatto sapere che ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Dovesse essere così, è concreto il rischio che debba fermarsi per 30-40 giorni e, in tal caso, tornerebbe protagonista sicuramente dopo il 15 dicembre, data in cui i partenopei hanno da tempo messo in conto di perderlo per la Coppa d'Africa. Resterà poi da capire se questo stop possa mettere in discussione anche la partecipazione al torneo, ma questo eventualmente verrà chiarito più avanti.

Le partite che invece rischia di saltare sono le seguenti:

22 novembre 2025 - 12^ giornata di Serie A, Napoli - Atalanta

25 novembre 2025 - 5^ giornata di Champions League, Napoli - Qarabag

30 novembre 2025 - 13^ giornata di Serie A, Roma - Napoli

7 dicembre 2025 - 14^ giornata di Serie A, Napoli - Juventus

10 dicembre 2025 - 6^ giornata di Champions League, Benfica - Napoli

14 dicembre 2025 - 15^ giornata di Serie A, Udinese - Napoli

Dal 15 dicembre in Coppa d'Africa