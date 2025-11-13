Magalini: "Il Bari tornerà dove merita. Non so chi saranno gli interpreti, ma speriamo di esserci"

“È chiaro che in questo momento non stiamo facendo fare una bella figura alla Serie A di una volta. Però cercheremo di migliorare e di fare le cose come meglio possiamo”. Il direttore sportivo del Bari Giuseppe Magalini ha parlato così ai microfoni di Radio Selene nel corso della festa per i 50 anni del Bari Club Modugno a cui hanno partecipato anche i giocatori EmanueleRaoeSheriff Kassama.

“Non mi aspettavo di trovare questo santuario. - ha proseguito Magalini come riporta Tuttobari.com - Quando entri qua ti rendi conto del passato di primo livello, questa ne è la testimonianza".

Spazio poi al futuro che il ds vede roseo con la speranza che gli attuali protagonisti potranno essere ancora presenti in Serie A: “Le cose sono cicliche e vedrete che prima o poi il Bari tornerà dove merita. Non so chi saranno gli attori e gli interpreti, speriamo di esserci noi, comunque lo vedrete sicuramente dove spesso è stato e dove tutti auspichiamo che possa arrivare".